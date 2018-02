Romantiek uit campagne met voorgedrukte verkiezingsborden

Is er een stukje romantiek rond de verkiezingscampagne verdwenen met deze voorgedrukte borden? Ja, vinden Brammert Geerling van de SP en William Dogger van Swollwacht. ,,Heel jammer", zeggen beiden desgevraagd. ,,Het had gewoon wat", zegt Dogger die zich herinnert jarenlang met plakploegen op pad te zijn gegaan. ,,In de hoogtijdagen stonden er 25 tot 30 borden verspreid door Zwolle. Dan stond er van iedere politieke partij een legertje vrijwilligers met aanhangers, behangselplak, laddertjes en posters klaar om de posters te gaan plakken. Na een paar uur stonden je vingers krom van de kou. Thermoskan met koffie en broodjes mee. En dan na een week nog een keer bijplakken omdat de posters door de vorst loslieten."

Moderne versie

Het is een bewuste keuze, zegt Leo van de Giessen, communicatie-adviseur van de griffie van de gemeente Zwolle. ,,Deze voorgedrukte borden zijn een moderne versie van de oude, houten borden", zegt Van de Giessen. ,,Zo kunnen ook kleinere partijen met minder budget hun verkiezingsposters op de borden krijgen."

Die 'posters' worden nu digitaal aangeleverd, waarna het bedrijf Bordbusters ze op kunststof projectborden drukt, in volgorde van de kieslijstnummers en allemaal even groot. ,,Het voordeel in Zwolle is dat we maar 8 partijen hebben en ze dus netjes naast en onder elkaar kunnen", zegt Van de Giessen.

De gemeente betaalt hiervoor, hoeveel is niet precies duidelijk. Op de website van Bordbusters worden bedragen van 1325 euro per bord genoemd. ,,Maar in contracten met gemeenten worden prijsafspraken gemaakt", zegt directeur Jacco Verhaaff van het bedrijf. ,,Het gaat vaak om meerjarige contracten omdat er bijna jaarlijks wel verkiezingen zijn. De borden worden hergebruikt en gerecyceld. Het is op basis van verhuur en de schoonmaak en het hergebruik wordt door sociaal maatschappelijke bedrijven zoals sociale werkplaatsen of penitentiaire inrichtingen gedaan. In het kader van 'social return'. Daar vragen steeds meer gemeenten om."

Verhaaff claimt de grootste partij op dit gebied in Nederland te zijn. ,,We leveren ruim 6000 borden aan steeds meer gemeenten en andere overheidsinstellingen of bedrijven. Van Maastricht tot Den Helder. Het voordeel is ook dat het enorm veel transportbewegingen scheelt. Voor Utrecht leveren we 75 borden voor 10 gemeenten. Waar voorheen 750 transportbewegingen van al die politieke partijen nodig waren om de borden te beplakken, maken wij nu maar 75 transportbewegingen."

Plakteam

,,Het blijft jammer", zegt Geerling, die desondanks gewoon nog met een plakteam op pad gaat. ,,Er zijn nog wel wat plakplaatsen over. Het helpt gewoon als je in de openbare ruimte kunt plakken. Mensen zien dat, denken: 'Oh, is het weer zover?' en dat kan schelen."