Ronald McDonald Rally met 80 klassieke auto's een groot succes

De Ronald McDonald Rally is een rally waarvan het grootste deel van de opbrengst ten goede komt voor het Ronald McDonald Huis in Zwolle. Het Huis in Zwolle is een tijdelijk verblijf voor ouders waarvan hun zieke of gehandicapte kind is opgenomen in Isala. Het is door het professioneel organiseren van deze rally dat er middelen worden geworven voor de exploitatie van het Huis in Zwolle.