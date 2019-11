Ronald Mulder weet dat het harder moet, maar ‘het is wat het is op dit moment’

,,Het is wat het is op dit moment. Het moet een stuk beter allemaal", weet schaatssprinter Ronald Mulder. De Zwollenaar kwam vandaag op de 500 meter tijdens de wereldbeker in Minsk niet verder dan een dertiende plaats. Vrijdag won hij wel de teamsprint met Nederland.

Zijn hart ligt echter bij de 500 meter, geeft hij toe. ,,En daar heb ik geen toprace gereden. Ik ben op dit moment niet sterk en snel genoeg om mee te kunnen doen met de top. In de trainingen ging het nog wel goed, maar als je de man van de trainingen bent .... daar heb je ook niets aan natuurlijk. Het is wat het is op dit moment.”

Mulder opende niet eens heel gek. ,,Maar als ik goed ben moet dat ook een tiende sneller en ik verloor in de laatste bocht veel te veel snelheid. Ik heb net de race teruggekeken en merk dat ik bij de start en in de bochten nog te hoog zit, maar dan wordt het wel een heel technisch verhaal. Duidelijk is dat er nog heel veel verbeterpunten zijn en daar ga ik keihard aan werken. Ik heb er nog alle vertrouwen in, hoor.”

Teamsprint

Vrijdag won Mulder met Kai Verbij en Kjeld Nuis goud op de teamsprint. ,,Het is sowieso lekker dat er voor de sprinters nu ook een tweede onderdeel is naast de 500 meter. De lange afstandsschaatsers hebben toch vaak meerdere afstanden die ze kunnen rijden, die hebben ook de massastart en de ploegenachtervolging er bij gekregen. Bij ons is het allemaal heel specifiek. Je ziet zelfs vaak dat 1000-meter rijders minder zijn op de 500 en andersom. Daarom is de teamsprint wel gaaf. Bovendien is het mooi om met mannen als Kai en Kjeld te kunnen racen. Dat is wel spectaculair. Mijn hart ligt bij de 500 meter, maar dit is wel mooi om te doen.”