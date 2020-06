Ronald uit Zwolle is lyrisch over zijn vinding: ‘Dé oplossing voor supermarktklanten in coronatijd’

Illegale prostitu­tie steeds vaker in woning of Airbnb: vrouw (23) in Zwolle vlucht voor pooier

11:17 Gedwongen prostitutie in hotels is al jaren een bekend fenomeen, maar dit soort uitbuiting verschuift nu steeds vaker naar woningen, Airbnb’s en vakantieparken. De politie Oost-Nederland, koploper in de aanpak van seksuele uitbuiting, pakte afgelopen tijd vijf verdachten op, nadat een 23-jarig slachtoffer in Zwolle vluchtte en alarm sloeg.