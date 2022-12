Ronaldo vond ‘zijn kapsel’ van Ruben uit Zwolle goed gelukt: ‘Hij was helemaal enthousiast’

Nadat Ruben Slot in Qatar een weddenschap verloor, liet hij zich het kapsel van de Braziliaanse Ronaldo uit 2002 aanmeten. Deze week ontmoetten ze elkaar in Doha. ,,Hij vond het geweldig”, zegt de Zwollenaar, die nog altijd op koers ligt om alle WK-duels te bezoeken.

Ruben Slot (24) sprak de afgelopen weken al voetbalcoryfeeën als David Beckham, Cafu en Yaya Touré. Maar de mooiste ontmoeting vond een paar dagen geleden plaats, in de lobby van het FIFA-hotel in Doha. Daar schudde de Zwollenaar de hand van niemand minder dan Ronaldo, de voormalig spits van onder meer PSV die in 2002 wereldkampioen werd met Brazilië.

Quote Nadat ik mijn petje had afgedaan, begon Ronaldo meteen te lachen Ruben Slot

Op het WK in Japan en Zuid-Korea viel de Braziliaan niet alleen op vanwege zijn vele doelpunten, ook vanwege zijn nieuwe look: vrijwel helemaal kaal met aan de voorkant een lap haar in de vorm van een halve maan.

Het is het kapsel waarmee Slot al een paar dagen loopt, nadat hij een challenge had verloren. ,,Toen ik Ronaldo tegenkwam, zei ik: ik denk dat ik een kapsel heb dat je wel leuk vindt”, grinnikt Slot, die namens het voetbalplatform 433 in Qatar is. ,,Dat bleek ook wel. Nadat ik mijn petje had afgedaan en hij mijn haar zag, begon hij meteen te lachen.”

Voltreffer

Kortom, een voltreffer, aldus Slot die zich had laten knippen door Sheldon Edwards, de beroemde voetbalkapper die sterren als Erling Haaland, Karim Benzema, Vinicius Jr, Raheem Sterling, Phil Foden, Pierre-Emerick Aubameyang en Gabriel Jesus tot zijn klantenkring mag rekenen. ,,Ja, hij vond het echt geweldig, was helemaal enthousiast. Of zoals Ronaldo zei: goed gelukt. Dat deed-ie trouwens in het Nederlands.”

Al bewaart de oud-spits niet louter mooie herinneringen aan Nederland, merkte Slot tijdens het praatje van zo'n vier minuten. ,,Over zijn tijd bij PSV sprak hij weliswaar heel positief, maar haring met uitje was by far het meest vieze wat hij ooit had gegeten, zo vertelde hij.”

Quote Ik denk dat ik dit kapsel nog wel een tijdje zo houd. Misschien niet met dat rare driehoekje. Maar wel zo kort Ruben Slot

Slot, die inmiddels 62 van de 64 wedstrijden in Qatar heeft bezocht en daarmee op koers ligt voor het wereldrecord, vroeg aan Ronaldo - inmiddels met krullen - tevens hoe lang hij zijn nieuwe look moest houden. ,,Daarop gaf hij niet echt een antwoord. Maar ik denk dat ik het nog wel een tijdje zo houd. Misschien niet met dat rare driehoekje. Maar wel zo kort. Wel handig zo. Naast dat ik best veel complimenten krijg, ben ik zo klaar wanneer ik onder de douche vandaan kom.”