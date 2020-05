Rondje wandelen langs IJssel bij Scheller kan nog lang niet, weer flinke vertraging voetveer Zwolle

Tuin in Zwolle aangeslo­ten bij Deeltuinen: ‘Bij mij staat de koffie klaar’

13 mei Genieten in de tuin van een ander: het kan bij de Zwolse wandelcoach Annet van Prooijen. Zij biedt de hare aan via Deeltuinen, een landelijk initiatief om mensen zonder groen te laten genieten van het tuinleven. Zeker omdat naar een park gaan voor ontspanning in de frisse lucht door het virus niet meer vanzelfsprekend is. ,,Mensen zijn bij mij altijd welkom voor een praatje.”