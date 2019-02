Rondjes rennen over Zwolse busbrug, nòg een keer, nòg een keer

Met wat kortere passen is de beklimming goed te doen, en eenmaal boven de sporen wordt het parcours al snel vlak. En hoe pittig het voor sommige lopers ook is, de meesten hebben toch oog voor een lange rij van bijzondere bussen die op de rechter rijbaan staan opgesteld. Variërend van Syntus tot de hier vroeger zo vertrouwde ‘busse van Schutte'. Menigeen stopt op de busbrug voor een videootje, groepsfoto of selfie. Op verzoek maak ik een foto van drie loopvriendinnen bij de bussen.

Na de afdaling richting Willemsvaart, steken we nu de sporen gelijkvloers over om daarna het Koggepad in te rennen. Daar wacht ons nog een kuitenbijter, in de vorm van een fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor door. Via de Koggelaan en de Hanzelaan keren we na dik 2,5 kilometer weer terug bij het busstation. Daar besluit ik om er nog een tweede rondje bij te doen, nu kan het nog! En zie ik eenmaal weer bovenop de busbrug rechts de zonovergoten skyline van Zwolle, met de torens van de Sassenpoort en de Peperbus.