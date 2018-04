Rondleiding door archief Historisch Centrum Overijssel

Praktische informatie

De rondleiding start op maandag 23 april om 13.30 uur in het Historisch Centrum Overijssel aan de Van Wevelinkhovenstraat in Zwolle. Ontvangst met koffie of thee. Duur van de rondleiding is ongeveer 2 uur. De kosten voor de rondleiding zijn 7,50 euro per persoon. Ter plekke, gepast, te voldoen. Pinnen is helaas niet mogelijk.