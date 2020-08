Rood licht voor Provinciehuis tijdens landelijke actie: ‘Het wordt een bloedbad in de evenementenbranche’

Ondernemers uit de evenementenbranche zetten op 11 augustus verschillende gebouwen ‘in het rood’ om aandacht te vragen voor de nijpende situatie waarin zij verkeren. De actie is opgezet door de Vereniging Technisch Toeleveranciers Evenementen (VTTE). Eerste ‘doelwit’ in deze regio: Provinciehuis Overijssel in Zwolle.

Volgens voorzitter Gert-Jan Gomes van VTTE lopen de eerste aanmeldingen voor de actie binnen. ,,Daaronder ook Provinciehuis Overijssel.’’ Verder zijn er nog geen ‘doelwitten’ in deze regio, blijkt volgens de VTTE-site. ,,Dat kan snel veranderen, we zijn net begonnen.’’

Red Alert

De bedoeling van VTTE is dat op 11 augustus om 21.00 uur gebouwen in rood licht worden gezet en dat om 23.55 uur de stekkers eruit worden getrokken. ,,Symbolisch om vijf voor twaalf en om te laten zien dat de branche op zwart gaat als er niets gebeurt.’’

De naam van de actie is Red Alert en Gomes vraagt ieder bedrijf in zijn sector om in de eigen omgeving een pand ‘in het rood’ te zetten. ,,Een gemeentehuis, provinciekantoor of een ander overheidsgebouw. Een publieksvriendelijke actie die moet leiden tot grote aandacht van pers en politiek.’’

‘Steunmaatregelen voortzetten’

Nodig volgens Gomes, want het water staat de evenementenbranche aan de lippen. ,,Als de coronasteun van de overheid ophoudt na 1 oktober, gaan er honderdduizenden banen verdwijnen. Wij willen dus dat de steunmaatregelen worden voortgezet.’’

De VTTE vertegenwoordigt vooral de mensen achter de coulissen. ,,Poppodia, bedrijven die licht en geluid verzorgen, podiumbouwers, organisatoren van festivals en andere toeleveranciers in de evenementenindustrie. Een miljardenindustrie die niet alleen actief is in de theaterwereld, maar ook op het gebied van sport.’’

Volledig scherm Wim ten Hove zit liever niet met zijn benen op het bureau te duimendraaien, maar de eigenaar van een evenementenbureau in Zwolle heeft door de coronamaatregelen sinds maart bijna niets te doen. © Frans Paalman

Provinciehuis Overijssel

De actie in Zwolle, die gepaard gaat met een ‘Sit In’ en sprekers, is opgezet door Zwollenaren Akim Bwefar (Bwefar Rental) en Wim ten Hove (PBN-Music & Events). Ten Hove merkt dat de animo onder zijn collega’s in deze regio snel toeneemt. ,,Dus ik denk dat er nog wel meer gebouwen in rood licht zullen worden gezet volgende week.’’

Hoe erg de nood volgens hem is? ,,Het is een drama, we kunnen en mogen geen kant op met de anderhalve meter regels en er gebeurt sinds maart helemaal niets. Al tijden komt er niets binnen en lopen de kosten door.’’

En het ziet er volgens Ten Hove niet naar uit dat het snel weer anders wordt. ,,We doen altijd ons werk zonder zeuren op de achtergrond, maar het wordt tijd dat we even op de voorgrond treden. Niet alleen bij Booking.com gaan er veel banen verloren, ook bij ons. Want als de overheidsregelingen NOW en TVL op 1 oktober worden ingetrokken, wordt het een bloedbad. Dan houdt het voor velen van ons gewoon op en gaan we echt ‘op zwart’.’’

NOW staat voor Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, TVL staat voor Tegemoetkoming Vaste Lasten.