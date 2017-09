Rook in Zwols zorgcentrum door magnetron

Directeur Janita Gorte van Driezorg is goed te spreken over de inzet van hulpdiensten, personeel en vrijwilligers. ,,Ik ben blij dat iedereen rustig bleef en het was bijzonder om te merken hoeveel collega's kwamen ondersteunen.'' Eigenlijk is dat het enige verbeterpuntje in het calamiteitenplan, vertelt ze. Er waren bijna te veel mensen die wilden helpen. Dat vroeg om de nodige coördinatie. Gorte: ,,Er zijn draaiboeken voor dit soort omstandigheden, maar iedere situatie is weer anders.'' Er volgt nog een uitvoerige evaluatie, maar de directeur-bestuurder ziet op voorhand 'geen heftige verbeterpunten'.