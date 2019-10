Rooskleurige cijfers voor PEC Zwolle na aandelenuitgifte en transfers

Het eigen vermogen van de club is afgelopen seizoen gestegen van 14.000 euro naar 3,8 miljoen euro. Dat komt mede door de uitgifte van de eerste aandelen, afgelopen zomer. PEC Zwolle lanceerde vorig jaar een ambitieus aandelenplan om in een paar jaar tijd 20 miljoen euro op te halen. Vanuit regionale investeerders, die eerder al samen in het Spelersinvesteringsfonds zaten om voetballers aan te kunnen kopen, is in juli zo'n 2 miljoen euro opgehaald.