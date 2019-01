Rotonde Aa-landen: van levensgevaarlijk tot niks aan de hand

Is de rotonde gevaarlijk, letten verkeersdeelnemers niet goed op of komt het simpelweg door de drukte op dit punt in Zwolle? Op Facebook regent het reacties op het verhaal dat de rotonde Eemlaan/Rijnlaan in de Aa-landen de plek is met de meeste fietsongevallen.

In de afgelopen vier jaar ging het zeven keer mis, vier keer viel er een gewonde. ,,Ik ga hier het liefst niet meer langs, laten ze er maar een mooi kruispunt van maken met stoplichten. Levensgevaarlijk zoals het nu is’’, reageert Dineke Thalen. Songül Aydemir Taskiran ondervond het aan den lijve. ,,Ook al steek je netjes je hand uit, toch word je van je fiets afgereden. Ik kan erover meepraten als iemand die daar vorig jaar is aangereden.’’ Serap Sahan-Eren: ,,Mijn dochter is aangereden op de fiets op die rotonde. Weg met die rotonde.’’

Dode hoek

Voor automobilisten valt het niet altijd mee om andere verkeersdeelnemers goed te zien op deze rotonde bij de toegang tot de wijk Aa-landen, blijkt uit meerdere reacties. Jurgen Wessels schrijft: ,,Rij zelf in een busje van het werk. Daar heb je een dode hoek in zitten, je moet overal op letten. Tegenwoordig met die elektrische fietsen zitten ze zo ineens naast je. Die zebrapaden moeten anders, dat scheelt ook weer.’’ Freerk Oldenburger merkt dat zijn dodehoekspiegel nuttig is op dit punt. ,,Maar het blijft behelpen. Als je eenmaal stilstaat op de rotonde, blijft het soms een gok of je door kunt rijden of dat er toch nog net een fietser aankomt. Dat is iets waar de fietsers ook best wel rekening mee mogen houden. Bij vrachtwagens is het algemeen bekend tegenwoordig, maar ook bestelwagens/busjes hebben vaak een dode hoek.’’

tekst gaat verder onder de illustratie

Volledig scherm De tien plekken in Zwolle waar tussen 2014 en 2018 de meeste ongevallen met fietsers plaatsvonden. © A Luchies

Richting aangeven

De rotonde aan de Eemlaan/Rijnlaan is een druk punt, doordat ze onderdeel is van de toegangsweg tot de Aa-landen, pal naast het winkelcentrum De Dobbe ligt en veel gebruikt wordt door scholieren. Maar met de inrichting van dit punt is niet veel mis, vindt Martijn Kok. ,,Niks gevaarlijks aan als iedereen netjes richting aangeeft en z’n poten uitsteekt.’’ Lisette Gerrits valt hem bij. Ze roept verkeersdeelnemers op vooruit te kijken, geduld te hebben, niet te snel te rijden en ‘eens met de neus uit die telefoon blijven’.

Evert Bout heeft wel een idee waar de oorzaak ligt: ,,Men is overal haastig en ongeduldig. Erfenis van de gewoonte van de productiebedrijven...’’

Verslechtering