Rotonde bij Olst afgesloten voor werkzaamheden: verkeer tussen Zwolle en Deventer moet omrijden

Thom van Campen 100 dagen in de Tweede Kamer: stadsjon­gen uit Zwolle omarmt ineens het boerenbe­staan

10 juli Zwollenaar Thom van Campen was gisteren precies 100 dagen lid van de Tweede Kamer. De VVD’er ontpopt zich in Den Haag als landbouwman die de nuance terug wil brengen in het debat. ,,De veestapel is niet de knop waar je aan moet draaien, maar je kunt je wel afvragen hoe duurzaam grote veehouderijen naast kwetsbare natuurgebieden zijn.’’