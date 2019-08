ROVA directeur houdt ermee op

Gewraakte schutting Zwols café Bruut alweer weg

11:00 De omstreden schutting die woensdag tussen de cafés Bruut en Robbedoes in de Zwolse Voorstraat werd geplaatst verdwijnt alweer. De gemeente heeft eigenaar Bob Kooistra van Bruut laten weten dat de schutting de transparantie in de drukke uitgaansstraat belemmert. ,,We willen dat hij hem weghaalt. Doet hij dat niet dan gaan wij hem verwijderen", aldus een woordvoerster.