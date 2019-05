Rova stopt met vergistingsinstallatie in Zwolle; gft-afval voortaan naar Noord-Holland

Bestuurder Zwolse mbo-school voorzitter landelijk Techniek­pact: ‘Techniek hoort thuis op de basis­school‘

13:23 'Haar‘ mbo-school ontvangt jaarlijks duizenden scholieren die meedoen aan robotwedstrijden of de Week van de Techniek. Da's heel belangrijk, maar 't is niet genoeg, zegt Thea Koster (40), bestuurder van het Deltion College in Zwolle. Ze is vorige week benoemd tot voorzitter van het Landelijke Techniekpact.