Rova vernielt twee keer perkje naast huis van Ton (73) in Zwolle: ‘Na 20 jaar moeten we opeens stoppen?’

vierde klasse Sfeer en kwaliteit wandelen bij VSW tegen Ulu Spor naar het dieptepunt; stadsderby wordt gestaakt

Er is zojuist gevochten langs de zijlijn. Een VSW-supporter is gevlucht voor een waarschijnlijk zeer ontstemde Ulu Spor-fan. Scheidsrechter Dirk Jansen is van het veld gegaan, en met hem ongeveer driekwart van de voetballers. Jansen staat hevig gesticulerend naast de VSW-bestuurskamer een speler van Ulu Spor van repliek te dienen. Jansen’s wedstrijdformulier zal een interessante zijn.

16 oktober