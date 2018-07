Rover over stationsklus Zwolle: klachten op één hand te tellen

Vraagte­kens rond betaald parkeren op zondag in Zwolle

11:11 De winkels in Zwolle mogen vanaf 5 augustus elke zondag open. Maar moet dan ook elke zondag worden betaald om in de wijken rond de binnenstad te parkeren? De gemeente is er nog niet uit, terwijl bewoners graag op tijd duidelijkheid willen. ,,Betalen is prima, maar dan wel graag meer uren voor de bezoekerpas."