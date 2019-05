Roze Pubquiz in Zwolle met VVD-lijsttrekker Malik Azmani

Zwolle Pride en de VVD-fractie in Zwolle houden donderdag 16 mei een Roze Pubquiz in café Woodies aan de Melkmarkt. Spelleider is Malik Azmani, de lijsttrekker voor de VVD tijdens de Europese verkiezingen.

Na de quiz kijken bezoekers samen naar de voorronde van het Eurovisie Songfestival, waar de Nederlandse kandidaat Duncan Laurence torenhoog favoriet is voor een plek in de finale, en wellicht nog meer... VVD-raadslid Johran Willegers zit in de organisatie van de pubquiz. De vragen gaan over het songfestival, over allerlei ‘roze thema's’, maar ook over Europa. Hij belooft trouwens dat het niet een partijfeestje wordt. Ook al zitten we middenin verkiezingstijd. Willigers hoopt op deelnemers vanuit zoveel mogelijk verschillende geledingen. ,,Er zal ook een drag queen aanwezig zijn. Het wordt gewoon een hele toffe avond. Het winnende team krijgt kaarten om op de Zwolle Pride-boot mee te varen, tijdens de Utrecht Pride. Da's inclusief hapjes en drankjes. Die kaarten hebben een waarde van 75 euro.’’

Roze fractie

Zwolle Pride is het nieuwe evenement dat eind augustus plaatsvindt en aandacht vraagt voor de LHBTI-gemeenschap. De VVD-fractie telt - toevallig - drie leden die binnen de doelgroep vallen, vertelt Willegers. ,,Dat leeft daardoor extra. Ook al zijn we natuurlijk een vertegenwoordiging van iedereen. Net als Zwolle Pride staan we voor een open en vrije samenleving. Dat je mag houden van wie je wilt houden. We zetten ons ook binnen de EU in voor die rechten. Dus vandaar.’’