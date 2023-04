Rozen, neon en véél roze: deze kleurrijke hotspot vind je in hartje Zwolle

Het Vecht­dal-ro­ze overheerst bij opening van nieuw toeristen­punt in Dalfsen

Het aantal toeristische overnachtingen in het Vechtdal is nog niet zolang geleden gestegen naar ruim twee miljoen per jaar. Om al die bezoekers beter wegwijs te maken is mede door Vechtdal Martketing nu een Toeristisch Informatie Punt in de Albert Heijn in Dalfsen ingericht. Folders, magazines en streekproducten. ,,Het Vechtdal staat als een huis.”