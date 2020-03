RTV Zwolle FM, RTV Focus of allebei? Gemeente buigt zich (met vertraging) over omroepkeuze voor komende jaren

Petitie om Deltion College te sluiten vanwege coronavi­rus: duizenden mensen tekenen

11 maart Een petitie waarin wordt opgeroepen het Deltion College in Zwolle voorlopig te sluiten vanwege het coronavirus wordt massaal ondertekend. Op Deltion denken ze dat de petitie het initiatief is van een student die graag een paar dagen vrij is.