Ruben van de Belt leidt kandidatenlijst ChristenUnie Zwolle, Gerdien Rots beoogd wethouder

Ruben van de Belt (30) voert bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 de lijst aan van de ChristenUnie in Zwolle. Boegbeeld Gerdien Rots staat op plek twee. De ChristenUnie presenteert het tweetal als lijsttrekkersduo. Rots is tevens wethouderskandidaat.

Van de Belt is op dit moment bezig aan zijn eerste periode als raadslid. Hij was tot 2016 voorzitter van PerspectieF, de ChristenUnie-jongerenafdeling in Zwolle. In de afgelopen jaren heeft hij zich in de Zwolse politiek beziggehouden met onder meer de energietransitie, verkeer en de omgevingswet.

Vertrek Ed Anker

Gerdien Rots (49), als fractievoorzitter al jaren het gezicht van de ChristenUnie in de Zwolse raadszaal, is één van de wethouderskandidaten bij de partij die op dit moment de grootste is in de stad. De kandidaatstelling van Rots komt niet als een verrassing, nadat huidig ChristenUnie-wethouder Ed Anker vorige week bekendmaakte volgend jaar na twee periodes te vertrekken uit de Zwolse politiek. De andere wethouderskandidaat van de ChristenUnie is Michiel van Willigen, nu ook al vertegenwoordigd in het college van burgemeester en wethouders.

ChristenUnie Zwolle gooit de dertigjarige Van de Belt niet meteen in het diepe, door voor het eerst in haar geschiedenis een lijsttrekkersduo te presenteren. ,,De ChristenUnie staat voor een samenleving waarin we oog hebben voor de volle breedte van de stad en gericht zijn op elkaar en elkaars talenten. Wij zien het duo-lijsttrekkerschap als een eigentijdse samenwerkingsvorm”, laat partijvoorzitter Margreet Balkenende weten.

Eind deze maand wordt de complete conceptkandidatenlijst bekend, 12 oktober volgt de formele vaststelling door de leden.