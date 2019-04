Rufai (60) steekt zijn vaste drinkmaatje neer in daklozenopvang Zwolle: justitie eist drie jaar cel

In de daklozenopvang Domus in Zwolle zijn de 60-jarige Rufai H. en een twintig jaar jongere medebewoner vaste drinkmaatjes. Is er geld, dan wordt er alcohol gekocht en zoeken ze elkaar op. Dat ze dan wel eens ruzie krijgen, en dat er dan klappen vallen, is bekend bij de medewerkers van deze woonlocatie van het Leger des Heils.

Maar in november 2018 loopt het compleet uit de hand tijdens een nachtelijk drinkgelag in de kamer van H. De verdachte meldt zich bij de nachtwaker met een schaar in zijn hand en zegt dat er een ambulance gebeld moet worden, want hij heeft zijn drinkmaatje neergestoken. Het slachtoffer heeft een steekwond in de borst opgelopen.

Een relatief lichte verwonding maar het had veel erger af kunnen lopen, zei de officier van justitie maandagmorgen in de Zwolse rechtbank. Het scheelde maar weinig of vitale organen waren geraakt. ,,Hij heeft geluk gehad, en het is niet aan de verdachte te danken dat het relatief goed afgelopen is.” Hij eiste drie jaar gevangenisstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk. Ook moet H. meewerken aan reclasseringstoezicht, een meldplicht, begeleid wonen en een behandeling.

Moordenaar

H. bekende aanvankelijk dat hij zijn buurman gestoken had, getergd door diens agressie. Maar later herriep hij die verklaring en bij zijn nieuwe lezing bleef hij maandag in de rechtbank. Ja, hij dreigde met de schaar, maar het slachtoffer pakte zijn hand met de schaar erin en stak zichzelf in de borst. Dat hij eerder anders had verklaard, kwam door een verkeerde vertaling door de tolk, zei hij. ,,Ik ga toch geen vriend steken? Hij heeft het zichzelf aangedaan. Zie ik eruit als een moordenaar?”

Het slachtoffer, dat een fles wijn en een liter bier achter de kiezen had, kan zich helemaal niets meer van de avond herinneren. Ook camerabeelden bieden geen uitkomst. Te zien is wel dat het slachtoffer de kamer van H. binnengaat en later bebloed naar buiten komt, maar aanwijzingen over de toedracht geven de beelden niet.

Klem

Desondanks vond de officier van justitie een poging doodslag bewezen. Ook zelfverdediging is niet aan de orde, zei hij. De advocaat schetste een ander beeld. Het slachtoffer heeft een kwade dronk en was al vaker agressief tegen H. Bovendien was hij fysiek veel sterker. Het kan zo zijn dat H. iets pakte dat binnen zijn handbereik lag om zich te verdedigen. ,,Hij zat klem en kon geen kant op. Hij heeft de schaar gepakt en van zich af gestoken. Hij had niet de bedoeling om het slachtoffer te doden, alleen om hem van zich af te houden."

H., die al jaren dakloos en verslaafd is, zit sinds de steekpartij in de cel. De advocaat stelde voor om de celstraf te beperken tot de lengte van het voorarrest.