Ruim 200 deelneemsters aan Ladies Run Zwolle

PostNL haalt brievenbus Albert Cuypstraat weer weg

5 september Een woordvoerder van PostNL heeft laten weten dat bijna de helft van de brievenbussen in Overijssel zullen verdwijnen. Van de 1153 zullen er nog 695 blijven staan. Niet iedereen is even blij met de veranderingen die PostNL zal aanbrengen.