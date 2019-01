Ruim 200 jongeren bouwen alcoholvrij feestje in Zwolse kroeg

De alcoholvrije cocktails vloeien rijkelijk en op de dansvloer staat meer jeugd met een cola in de hand dan een biertje. Deze zaterdagavond in Club Bommel in Zwolle is dan ook bijzonder. Het is de aftrap van een pilot om speciale uitgaansavonden te organiseren in cafés in de binnenstad voor de jongeren tussen de zestien en achttien jaar oud. Alcoholvrije uitgaansavonden. ,,Jongeren moeten zien dat het ook leuk kan zijn zonder drank”, zegt initiatiefnemer Kieran Sonnevelt (17).

Volledig scherm Initiatiefnemer Kieran Sonnevelt houdt het eerste alcoholvrije jongerenfeest in Club Bommel. © Pedro Sluiter Foto

Controle

Hij staat in een overvolle kroeg. Jongens en meiden dansen er op los. De avond is al een succes, meer dan 200 kaarten zijn verkocht. De jongeren krijgen meteen aan de deur een bandje om: 16-plus of 18-plus. Onder de achttien geen alcohol. ,,Enerzijds willen we dat jongeren uit kunnen gaan en niet hoeven uit te wijken naar andere plaatsen. Voor de horeca zijn zij ook de klant van de toekomst. Anderzijds willen wij uitgaan zonder alcohol stimuleren.” En daar wordt heel streng op gecontroleerd. ,,Het is heel simpel”, zegt Sonnevelt. ,,Als we zien dat jongeren onder de achttien toch drinken is het meteen afgelopen. ,,We willen heel graag wat betekenen voor hen, maar als zij het zelf niet belangrijk genoeg vinden, dan is de boodschap voor ons duidelijk.” We hopen natuurlijk gewoon dat het goed gaat.”

Keet

Sonnevelt is de aanjager van het project. Hij baalde dat hij niet mee uit kon met zijn oudere vrienden en zag dat veel leeftijdsgenoten er dan maar voor kozen buiten Zwolle uit te gaan, of te gaan ‘zuipen’ in de keet. ,,Ik was zelf een van die jongeren, maar op een gegeven moment was ik het zat. Ik wilde ook regulier uitgaan. En daar hoeft niet per se drank bij aan bod te komen.”

Alcoholvrij

Als lid van de Jongerenraad Zwolle (JRZ) bedacht hij een plan en hield een enquête onder 400 jongeren onder de achttien. Daaruit bleek dat maar liefst 87 procent van de Zwolse jongeren onder de achttien jaar oud uit zou willen. En het merendeel had daar geen drank bij nodig. Voor de jongerenraad een duidelijk signaal. Er volgde een gesprek met horeca en de gemeente en er werd besloten tot een pilot (Sneak Preview). Bommel, Pandje 2.0, Bloopers, Blij, Het Vliegende Paard en Hedon doen mee aan de feesten. Elke twee weken gaan twee horecagelegenheden voor jongeren tegelijkertijd open.

Druk