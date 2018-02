Ruim 200 leerlingen in Oost-Nederland naar huis vanwege lerarentekort

Door het tekort aan leraren en invallers, worden de klassen naar huis gestuurd. Dat waren vanmorgen in Oost-Nederland zeven klassen, in totaal 209 leerlingen. Bij zeven andere klassen in het oosten kwam een parttimer een extra dag terug, werd de klas verdeeld of werd naar een andere oplossing gezocht. Op landelijk niveau hadden 154 scholen te kampen met een lerarentekort.

Onbevoegde invalassistenten

KBS De Toermalijn in Lelystad.

Jenaplanschool De Mheen in Zutphen.

De Wizard in Deventer

De Windroos Lelystad

KBS De Vlieger 3 in Zwolle

KBS de toermalijn in Lelystad

De Brandin in Swifterbant

CBS de Wendakker in Zwolle

De Langewieke in Dedemsvaart

Windroos in Lelystad

St. Cyriacus in Dalfsen/Hoonhorst

IKC Warande in Lelystad

De driemaster in Lelystad