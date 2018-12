Ruim 2500 deelnemers aan Lichtjeswandeling Zwolle

SfeerbeeldenRuim 2500 mensen hebben vanavond de Lichtjeswandeling in het Engelse Werk in Zwolle meegelopen, meldt de organisatie. De derde editie is zonder problemen of wanklank verlopen.

,,Het was een erg fijne editie", zegt Carlijn Hartlief, organisator van de 2,7 kilometer lange wandeling in het Zwolse park. Vorig jaar kwamen er ook 2500 mensen, maar doordat er een gezamenlijke start was én veel mensen met de auto kwamen leidde dat tot wat verkeersproblemen rondom Het Engelse Werk. ,,We hadden mensen gevraagd zoveel mogelijk met de fiets te komen én we hebben verkeersregelaars ingezet.” Die maatregelen hebben geholpen, zegt Hartlief.

Mogelijk hebben meer dan de 2500 door de organisatie getelde personen de route gelopen. ,,Mensen konden vanaf de parkeerplaats ook aan de route beginnen, zodat ze niet eerst naar het startpunt hoefden. We hebben niet precies in beeld hoeveel mensen die verkorte route hebben gelopen.”

Hondje

Drie jaar geleden startte Hartlief, met hulp van onder meer Zwollenaar Henk Boshove de verlichte wandeling door het bos. ,,Ik had dat jaar een hondje gekregen maar merkte dat toen het winter werd ik 's avonds liever niet meer in het bos wilde gaan wandelen", vertelt de Zwolse over de aanleiding voor de route. Er werden her en der in de regio wel lichtjeswandelingen georganiseerd maar die waren niet toegankelijk voor honden. ,,Dus hebben we het zelf maar opgezet.”

Voor de eerste editie meldden zich in eerste instantie 100 mensen aan via Facebook. ,,Maar toen stonden er ineens 300 voor onze neus", lacht Hartlief. En vorig jaar kwamen er dus 2500 mensen op af. ,,Er was nu wel een piek bij het wisselmoment, toen de eerste groep terugkwam en de tweede lichting van start ging. Maar dat ging prima.”

Kosten

Langs de route worden de paden om de zoveel meter verlicht door een lampje. ,,Daarnaast hadden we de bruggen en het waterrad op het Engels Werk extra mooi verlicht.” Maar wandelaars kwamen zelf ook verlicht naar het park. Getooid en omhangen met kerstlampjes of gekleurde slingerverlichting of 'gewapend’ met lichtgevende stokken en ornamenten. ,,We hebben ook lampjes ter plekke verkocht om de kosten een beetje te drukken, tot nu toe betaalden we het voornamelijk uit eigen zak.”

Ook op social media deelden deelnemers hun sfeerbeelden. Bekijk hieronder een selectie:

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@sjaanet) op 27 Dec 2018 om 11:56 PST

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@r_van_k) op 27 Dec 2018 om 11:31 PST

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@lisanaomisharon) op 27 Dec 2018 om 12:18 PST

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@_ingridhuls) op 27 Dec 2018 om 11:14 PST