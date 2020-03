Ruim 400 wapens ingeleverd tijdens actie politie IJsselland

Zwolle

De inleveractie werd op touw gezet na een reeks incidenten in IJsselland, in met name Zwolle vonden de afgelopen maanden veel schietincidenten plaats. Op 22 september 2019 werd geschoten in de wijk Stadshagen. Een maand later volgde een schietincident in Holtenbroek. Bij een volgende beschieting in Holtenbroek, op 27 november, zijn een flat en een bestelbus geraakt. Op 21 december was er een schietpartij in de wijk Dieze-Oost. Een kogel doorboorde het portier van de auto van een buurtbewoner. Bij een schietpartij op oudejaarsavond liet Henk Wolters het leven.