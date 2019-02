Ruim 91.000 euro opgehaald voor zieke Zwollenaar Roeland Rietveld

Er is de afgelopen gul gegeven voor Zwollenaar Roeland Rietveld (50), die lijdt aan een progressieve vorm van multiple sclerose (MS). Via meerdere inzamelingsacties is uiteindelijk ruim 91.000 euro opgehaald. Zondag vliegt Rietveld naar Moskou, waar hij een stamcelbehandeling ondergaat om zijn ziekte de kop in te drukken.

Rietveld kan niet worden behandeld in Nederland. Dat is de voornaamste reden dat zijn toestand de laatste jaren in rap tempo is verslechterd. Niet zo lang geleden kon hij zich nog voortbewegen met behulp van een wandelstok, maar inmiddels zit de alleenstaande vader van Tijmen (15) en Maarten (12) - hun moeder overleed in 2013 - aan een rolstoel gekluisterd.

Zijn enige hoop is een behandeling in Moskou. Omdat geen enkele zorgverzekeraar dit dekt, hangt daar echter een aanzienlijk prijskaartje aan. Om die reden is eind december de campagne ‘Help Roeland, Stop PPMS’ op touw gezet. Het doel was om minimaal 75.000 euro in te zamelen. Er is de afgelopen weken gul gegeven, met name in Elburg, de geboorteplaats van Rietveld. In de Veluwse stad werd vorige zelfs een speciale actiedag gehouden voor de zieke Zwollenaar.

Inmiddels staat de teller dus op ruim 91.000 euro. Rietveld vliegt dit weekend daarom naar Moskou, waar hij zo’n zes weken zal blijven. De behandeling duurt naar verwachting zo’n veertig dagen.