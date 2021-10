Ruim een jaar cel voor Zwollenaar die dakloze vrouw liet werken als prostituee in Zwolle en Deventer

Vriend of pooier? Daniël B. voor de rechter voor seksueel uitbuiten van dakloze vrouw in Zwolle

5 oktober Is Daniël B. echt een pooier die een dakloze kennis in Zwolle seksueel uitbuitte, of wilde hij haar alleen maar een helpende hand bieden? Over die vraag buigt de rechtbank zich. De officier schetst B. als een man die het slachtoffer manipuleerde en domineerde, en zelfs een gedwongen plasseksfilmpje met haar opnam. De verdediging zet B. juist neer als een behulpzame vriend.