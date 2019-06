Ruim zestig Zwolse kunstenaars willen meedoen aan eerste ArtPitch038

Zwolse app moet eind maken aan gevaarlijk ‘gepiel met mobiel’ in de auto

12:21 Nooit meer achter het stuur snel even een berichtje tikken, mail bekijken of afspraak in je agenda op je mobiel zetten. Met de in Zwolle ontwikkelde app Bestuurdersassistent doet een personal assistent dat voor je terwijl je zelf de handen veilig aan het stuur houdt en dus de kans op ongelukken minimaliseert. Marketingmanager Ralph Westerink van ontwikkelaar Vipconn legt uit.