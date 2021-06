Run op kaarten voor uitzwaaiwedstrijd Oranje Leeuwinnen in vol PEC Zwolle-stadion: ‘Geweldig voor de fans én de spelers’

Woensdagmorgen om 09.00 uur gingen de kaarten voor de wedstrijd in de verkoop. Wie een ticket wilde bemachtigen, kwam eerst in de wachtrij te staan omdat het te druk was. In de loop van de middag besloot de KNVB ruim 500 kaarten extra in de verkoop te doen. ,,We zijn hartstikke blij dat ook de fans er weer veel zin in hebben. Het wordt voor iedereen een voetbalfeest”, vertelt Anja van Ginhoven, woordvoerster van de Leeuwinnen.