Run op vouchers voor corona-omscholing: Harriët en Bastiaan verloren hun baan en gooien het roer om

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Coronabe­smet­tin­gen in Oost-Nederland dalen, Olst-Wij­he scoort als een van de slechtste van het land

2 april Na een paar dagen van stijging, is er vandaag in Oost-Nederland een daling te zien van het aantal nieuwe coronabesmettingen. In de afgelopen 24 uur werden er in deze regio 698 mensen positief getest, 52 minder dan gisteren.