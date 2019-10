Rust in Stadshagen teruggekeerd na kogelregen

De rust in de Zwolse wijk Stadshagen, waar eind vorige maand bewoner Idris bijna op straat werd geliquideerd, is volgens wijkagent Alrik van den Berg volledig teruggekeerd. De politie constateert dat de maatregel om het vermeende doelwit een wijkverbod op te leggen, goed heeft uitgepakt.

Idris werd in de nacht van 21 op 22 september onder vuur genomen, toen hij in zijn auto zat. De wagen stond vlakbij zijn woning aan de Van Disselstraat. Volgens het doelwit, dat uitgebreid zijn verhaal deed aan deze krant, werden er 33 kogels op hem afgevuurd. Hij werd alleen in zijn arm geraakt en wist te vluchten toen het wapen van de schutter haperde. Verschillende kogels sloegen in bij omwonenden. Experts noemden de werkwijze van de daders onprofessioneel. Alsof de schutters nog nooit eerder met een volautomatisch wapen geschoten hadden.

Snotneusjes

De liquidatiepoging zorgde voor enorme onrust in de wijk. Zeker toen duidelijk werd dat Idris zich kort na de schietpartij gewoon weer in Stadshagen begaf. Hij liep daar rond met zijn hond. ,,Snotneusjes met wapens maken mij niet bang”, sprak hij tegen deze krant uit. Bewoners vreesden dat de schutters terug zouden keren om de Zwollenaar alsnog om te brengen.

Burgemeester Peter Snijders nam daarop uitzonderlijke maatregelen. Eerst werd het huis van Idris gesloten, daarna kreeg de bewoner ook een wijkverbod van vier weken. Idris was daar woest over. Volgens hem was hij slachtoffer en werd hij nu als dader aangepakt. Hij ontkende in alle toonaarden iets met criminele activiteiten te maken te hebben. In eerste instantie overwoog zijn advocaat Rutger van Veen beroep aan te tekenen tegen het verbod, maar hij deed dat uiteindelijk niet. Op de vraag waarom Van Veen dit niet gedaan heeft, antwoordt hij niet.

Appgroep

De maatregelen zijn voor de andere wijkbewoners erg fijn geweest, stelt wijkagent Van den Berg. ,,De rust is teruggekeerd. De eerste week was heel zwaar, daarna ging het veel beter. We hebben de man ook niet meer in de wijk gezien. Buurtbewoners ook niet.” De bewoners hadden een speciale appgroep in het leven geroepen, waarin meldingen gemaakt konden worden, mocht Idris in Stadshagen zijn.