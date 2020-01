‘Rustige jaarwisseling’ ondanks branden en fatale schietpartij in Oost-Nederland

Een dodelijke schietpartij in Zwolle, autobranden in Deventer en Apeldoorn en geen enkel bericht over hulpverleners die tijdens hun werk zijn lastiggevallen. Dit zijn de meest opvallende nieuwsfeiten rond de jaarwisseling in het verspreidingsgebied van de Stentor.

Het slachtoffer van de schietpartij in de Zwolse wijk Kamperpoort is de 52-jarige Zwollenaar Henk W. Het is de vijfde schietpartij in honderd dagen tijd in Zwolle. Ondanks de schietpartij - en een kind dat met alcoholvergiftiging op de spoedeisende hulp van Isala binnenkwam - is de jaarwisseling in Zwolle ‘relatief rustig’ verlopen, aldus gemeentewoordvoerder Karin Obdeijn.

Over de hele linie noemt de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland het ‘een heel rustige jaarwisseling’. In Harderwijk sloegen de vlammen uit een appartement, in Hattem brandde een schuur volledig af, en in totaal telde de regio 43 vuurwerkslachtoffers. Eén vinger moest worden geamputeerd.

Carbidschieter

Een vuurpijl die brand veroorzaakte in een slaapkamer, een vernielde bushalte en een carbidschieter die niet van ophouden wist. Daarmee zijn de bijzonderheden van de jaarwisseling in Kampen wel benoemd. Burgemeester Bort Koelewijn noemt het ‘een gemoedelijke dag’. Een carbidschieter wist vannacht niet van ophouden. Hij moest 1000 euro aftikken.

‘Een beheersbare, goede jaarwisseling’ was het voor de brandweer in Flevoland. Hoewel deze in de provincie 44 keer moest uitrukken, deden zich geen grote incidenten voor. Het ogenschijnlijk grootste incident deed zich voor in Lelystad, waar een melding van een woningbrand binnenkwam. Bij aankomst van de brandweer bleek het om een brandje aan de zijkant van het huis te gaan. In Emmeloord vloog een schuurtje in brand, nadat eerst een kliko vlam had gevat.

De brandweer in Overijssel is de jaarwisseling doorgekomen zonder grote incidenten en ook zonder zélf te zijn ‘lastiggevallen’. ,,We hebben lekker door kunnen werken.” In Deventer gingen wel twee auto’s in vlammen op.

Schuurbrand

Op de Veluwe was een fikse schuurbrand aan de Leliestraat in Hattem het meest opmerkelijke incident. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op de naastgelegen woning, iets wat een man met een zaag ook probeerde. Hij werd door de brandweerlieden weggehaald bij het vuur.