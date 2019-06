Ruzie met de buren? Bel de overlegrechter

Herstel miserabel museumpand Zwolle niet te verhalen

18:30 Het achterstallig onderhoud aan het voormalig Stedelijk Museum Zwolle kan niet worden verhaald. De miserabele toestand van het gebouw had ook niet eerder ontdekt kunnen worden. Dat zegt wethouder René de Heer na vragen vanuit de gemeenteraad. Onlangs bleek dat 1,5 miljoen euro extra nodig is om het museumpand weer in acceptabele staat te brengen. Een rapport van Monumentenwacht vóór de aankoop repte over een 'goede constructieve toestand’ en ‘goede onderhoudstoestand'. Niets blijkt minder waar.