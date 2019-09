‘Ruzie om geld reden van steekpartij bij Leger des Heils Zwolle’

Update Vier jaar cel voor Zwolse ex-lijf­wacht van Henk Kuipers

17:43 Voor betrokkenheid bij drie bad standings bij motorclub No Surrender en afpersing van de huisdealer van de club in Emmen is Ayhan Bilkoç uit Zwolle veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk.De Zwollenaar kondigt aan in beroep te gaan.