's-Heerenbroek vangt bot: Zwolle gaat door met bouwplan Scholtensteeg

Wel gaf de Zwolse VVD-wethouder René de Heer aan de buren in 's-Heerenbroek bij het plan te gaan betrekken. Het is een schrale troost voor Van de Wetering, voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen 's-Heerenbroek. Zij hield in de raadszaal van Zwolle vanavond een pleidooi om de Scholtensteeg af te voeren van de lijst met mogelijke plekken voor (tijdelijke) huurwoningen. ,,Dat is ons simpele verzoek, want ruim honderd woningen bouwen tegen een dorp van 220 huizen, dat is niet in balans. 's-Heerenbroek en Zwolle zijn al eeuwenlang buren. De stad is snel dichterbij gekomen. U heeft ons er nooit over gehoord, maar nu 106 woningen tegen ons dorp aanbouwen is onbegrijpelijk en totaal onverwachts."

Volgens oude afspraken zou er kleinschalig, met oog voor het historisch karakter gebouwd worden, merkte de preses op. ,,En waarom is er geen contact met ons opgenomen? Als we niets in de krant hadden gelezen, hadden we nu nog niks geweten." Vorige week heeft De Heer gesproken met de 's-Heerenbroekers, maar dat gaf Van de Wetering weinig hoop op een goede afloop.

Huurwoningnood

De Zwolse wethouder wees maandagavond nogmaals op het belang van extra (tijdelijke) huizen om de huurwoningnood op te lossen. Ruimte voor het schrappen van de Scholtensteeg, is er wat hem betreft niet. ,,Voor de nood die we hebben, is het belangrijk dat we deze locatie ook daadwerkelijk in productie nemen." En over de communicatie richting de buren: ,,In de beoordeling van deze plannen is het misschien zo dat vanuit ons perspectief het om een kleine ontwikkeling gaat, maar dat het vanuit 's-Heerenbroek best omvangrijk is. Het is van belang om op een juiste manier met de buren in gesprek te zijn, beter laat dan nooit."