Saar vluchtte voor vuurwerk bij Zwolsche Boys en zat uren vast aan een boom

Het was één groot feest, de overwinning van de Zwolsche Boys tegen HTC. Maar niet voor iedereen. Voor de Zwolse Christine Schakenbos kreeg de dag een zwart randje toen haar hond Saar tijdens het uitlaten zó schrok van het vuurwerk dat uit vreugde na de wedstrijd werd afgestoken, dat ze verdween. Na een zoekactie van meer dan 24 uur is Saar weer terecht.

Saar werd gevonden door een buurtbewoner in een tuin aan de Van Rechterenmarke: ,,Iemand had haar kennelijk bij één van de huizen de tuin in zien schieten vanmorgen. Daar zat ze nog steeds, met haar riem om een boom heen gewikkeld. Uiteindelijk heeft een buurtbewoner die ook actief heeft meegezocht haar daar gevonden.”

Schakenbos vertelt dat haar 22-jarige oude zoon zaterdag rond 15.30 uur aan het wandelen was op de Van Rechterenmarke in de wijk Schelle met Saar, toen er een oorverdovend kabaal klonk vanaf het voetbalveld

,,Mijn zoon is een sterke vent. Er werd ongelooflijk zwaar vuurwerk afgestoken, daar was iedereen die ik sprak uit de buurt het over eens. Mijn zoon schrok, en Saar schrok ook en die zette het op een lopen. Ze was aangelijnd, maar trok de riem zo uit zijn handen. Mijn zoon is samen met buurtgenoten achter haar aan gerend, maar ze was te snel en was binnen enkele minuten verdwenen.”

Schakenbos zette op alle mogelijke facebookpagina’s voor vermiste honden een bericht, flyerde in de buurt met foto’s van Saar en er is zelfs een team speurhonden op de vermissing gezet.

,,Wat ik het ergste vindt, is dat een hond kan weg lopen, er zijn veel honden die schrikken en weg rennen, maar dat er op klaarlichte dag zulk zwaar vuurwerk wordt afgestoken, dat kun je scharen onder zinloos geweld en dierenmishandeling. Ze hebben bij Zwolsche Boys niet door hoeveel verdriet je een gezin aandoet.”

Saar is een kruising tussen een Labrador en een Schnauzer. Ze heeft een kop vergelijkbaar met die van een ruwharige teckel. ,,De bouw is van een Labrador, ze isbruin en heeft hele lichte, bijna groen-blauwe ogen. Ik heb haar in de lockdown aangeschaft. Ik kwam met mijn werk volledig thuis te zitten en omdat ik een workaholic ben, vond ik dat heel moeilijk. Iemand raadde mij toen aan om een hond te nemen.”

Uit een nestje met vijf puppies werd Saar uitgekozen. ,,Ik heb bewust ervaren met welke puppie ik de beste band had en dat was Saar. Mijn zoon zei nog dat ze wel een blauwe band om moet, omdat we voor PEC Zwolle zijn. Waar ik ging, ging Saar, het is zo’n lieve en gevoelige hond.”

Een groot deel van de buurtbewoners was in actie gesprongen om Saar te zoeken. ,,We hadden zelfs op aanraden van het speurhondenteam een reukspoor van bouillon verspreid van de plek waar haar geur tot het laatst is opgepikt tot aan ons huis. We probeerden alles om Saar weer terug te krijgen.”

Via mail had Schakenbos contact opgenomen met de voetbalvereniging, maar vooralsnog zonder reactie. Voorzitter Jan Huiskens van de Zwolsche Boys geeft aan dat er geen zwaar vuurwerk is afgestoken.

,,Ik ben net terug van vakantie en heb vernomen van de club dat er heel even voor de wedstrijd wat vuurwerk is afgestoken, maar dat was geen knalvuurwerk. Het was meer vuurwerk als ontlading voor de sfeer. De wedstrijd spande namelijk om degradatie. Ik weet ook niet of de hond aangelijnd was of niet.”

