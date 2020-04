Sabine regelt verpleging van corona-zieken in Isala: ‘Ze zijn soms best angstig’

LIVE | Corona in de regio: Sterftecij­fer coronavi­rus hoger dan verwacht: 181 nieuwe overlede­nen

14:18 Het kabinet wil ‘stap voor stap’ naar versoepeling van de getroffen corona-maatregelen, zei premier Rutte gisteravond. ,,Het loket gaat niet in één keer open.’’ Onze wereld zal er de komende tijd nog anders uitzien dan normaal. We zien tal van mooie initiatieven, maar intussen is er elke dag ook weer verdriet en bezorgdheid om mensen die ziek worden of overlijden. Ook vandaag volgen we alle corona-ontwikkelingen in ons liveblog.