Salland Engineering opent nieuw testcentrum voor chips in Zwolle

Zwolse band Paceshif­ters op tour door UK, li­ve-al­bum op komst

16:22 De uit Wijhe naar Zwolle verhuisde rockband Paceshifters is pas een dag bezig met hun supporttour door Engeland en Schotland, maar staat nu al te springen om meer. Bij terugkomst in Nederland brengt de band een dubbelvinylplaat en een dubbelcdbox uit met daarop beeld en geluid van een liveshow in Hedon. ,,We hebben de box voor de platen en cd's van zieke Zwolse bomen gemaakt, van essenhout", vertelt Seb Dokman, zanger en gitarist van de band.