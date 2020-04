Sam (7) uit Zwolle wilde met vriendjes de voedselbank helpen. En dat lukte!

VideoHoe kan ik de voedselbank helpen? Die vraag stelde de 7-jarige Sam Wensink uit Zwolle aan zijn vader, toen ze samen een artikel zagen over de terugloop in het aanbod van eten voor de allerarmsten van de stad. Een spontane actie was geboren.

De voedselbank ziet het aanbod in voedsel teruglopen. Winkels en zeker restaurants die normaal gesproken leveren, houden veel minder over. Dat las Sam ook - samen met zijn vader Vincent - in huis-aan-huisblad De Peperbus.

,,Sam zit in groep 4, en begint zich steeds meer af te vragen’’, vertelt Vincent. ,,Ook bij dit artikel over de voedselbank in Zwolle. ‘Hoe zit dat dan?’. En ‘wat kunnen wij er aan doen?’. Samen met vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt bedacht hij een actie.’’

Video-oproep

Dat resulteerde in deze video-oproep, die in de whatsappgroep van hun buurt in de Wipstrik werd gezet. ‘Wil je meedoen? Dat vinden wij supertof!’

Vooraf sceptisch

Vooraf was papa Vincent nog wat sceptisch. Leuke actie natuurlijk, en op zich fijn dat de Stentor er aandacht aan wil besteden, maar of de inzameling ook echt veel zou gaan opleveren? ,,In de buurtapp zei iedereen wel dat ze mee zouden doen, maar dat zijn iets van negen huishoudens. We moeten maar zien of mensen echt wat bij de deur klaarzetten.’’

Die vraagtekens konden snel de prullenbak in. Sterker nog: de oproep bleek ook in andere buurtapps verspreid te zijn. En met succes. Met kruiwagens vol blikken, pakken rijst, koffie, chips en frisdrank konden de kinderen (de oudste is 9 jaar) na afloop trots op de foto. En niet te vergeten: ze haalden ook 153 euro op.

Quote Het was heel leuk, maar ook wel spannend Sam (7)

Sam is na afloop aardig onder de indruk van de intensieve middag. ,,Het was heel leuk’’, vertelt hij, ,,maar ook wel spannend. Ik had dit nog nooit gedaan.’’ En na een vraag van zijn vader of hij er iets van geleerd heeft: ,,Ik heb geleerd dat er mensen zijn zonder eten.’’

Doneren aan voedselbank