Samen aan een slaatje en advocaatje, zo viert verzorgingstehuis De Kievietsbloem in Zwolle kerst

Uit de woonkamer van De Kievitsbloem in Zwolle klinkt vrolijk gelach. Vier dames zitten achter een grote tafel, de kerstboom achter hen maakt het plaatje af. De een lepelt net een advocaatje met slagroom leeg, de ander is zojuist begonnen aan het slaatje met ham en augurk dat is rondgedeeld door het personeel. ,,Fijn dat we even zo bij elkaar kunnen komen”, verzucht er een. ,,Een stuk beter dan vorig jaar.”