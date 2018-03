Samen de buurt weer schoon

De buurt schoonhouden doe je samen. Ook in de Zwolse straat Luzacware in Zwolle-Zuid. Initiatiefnemer Riekie Dikken vertelt over de actie in haar straat tijdens de Landelijke Opschoondag morgen.

Opruimen in de buurt, wat is de bedoeling?

,,Om half tien gaan we aan de slag met een vaste kern van ongeveer twintig tot vijfentwintig man. Dat doen wij al tien jaar. We gaan het zwerfvuil in de straat opruimen: oud vuurwerk, plastic flesjes en blikjes halen we uit de struiken. Vanuit ROVA krijgen wij grijperstokken, handschoen en hesjes. Na het opruimen drinken wij een bakje koffie en zijn we om half twaalf klaar."

Is de opschoondag noodzakelijk?

,,De eerste keer dat we meededen was onze straat een puinzooi. Je wilt niet weten wat wij tegen kwamen: een oud matras, een televisie en een stapel kranten die niet bezorgd waren. Het is nu niet heel erg meer, maar alsnog nodig. Eén ding is vooral irritant: Hondenuitlaters ruimen de poep van hun huisdieren niet op. Hoewel er op de uitlaatplaats een automaat staat met zakjes, wordt het door een aantal mensen niet gebruikt."

Wat vindt u belangrijk aan de actie?

,,Je wilt in een nette buurt wonen waar geen troep ligt. Het is nodig, omdat andere mensen troep van zich afgooien. Wij moeten voor het milieu te zorgen. Daarnaast is dit een goede manier om contact met de buren te hebben. "

Hoe probeert u mensen enthousiast te krijgen?

,,Ik doe 49 persoonlijke uitnodigingen door de brievenbus in onze straat. Niet iedereen reageert. Ik kan geen zorg dragen voor meerdere straten, maar zie graag dat veel mensen meedoen aan de landelijke actie."

Na zaterdag is de Luzacware weer schoon. Hoe zorgen jullie dat schoon blijft?

,,Het is jaarlijks een eenmalige actie. Je staat niet altijd op straat om te vragen of mensen hun troep kunnen opruimen. Ik was een keer bezig in de tuin en een man liet zijn hondje uit en die ging voor onze poort poepen. Toen ik vroeg of hij het wilde opruimen, schopte hij het in de struiken."