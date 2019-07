Samen kijken naar de leeuwinnen op het Rodetorenplein in Zwolle

Geen draagvlak voor uitbreiden betaald parkeren in Zwolse wijk Assendorp

15:51 Het parkeervergunningengebied in de Zwolse wijk Assendorp wordt nauwelijks uitgebreid. Uit een enquête onder bewoners van straten waar het parkeren nu nog gratis is, blijkt geen draagvlak voor het invoeren van parkeervergunningen en betaalautomaten. Van de 21 onderzochte straten is in twee straten een meerderheid vóór een vergunning.