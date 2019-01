Samen oud en nieuw vieren? ,,Dan ook samen de rommel opruimen”

,,Om half vijf lag ik in bed vanochtend", vertelt Margreet Bruins. ,,'t Was heel gezellig, met vuurwerk, een vuurtje erbij, kerstbomen erop.. Ja, en dan spreken we altijd af om ook met de hele buurt weer op te ruimen. Da's bijna net zo gezellig. De kinderen helpen lekker mee en we hebben er koffie bij en wat overgebleven oliebollen. Lekker dat het weer opgeruimd is, dan kunnen we de auto's weer terugzetten en kunnen de kinderen weer rustig spelen op straat."