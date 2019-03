Sander uit Zwolle maakt ‘de perfecte filterkoffie’. En die smaakt naar appeltaart

Eerst wil Groenink maar even een misverstand uit de wereld helpen. Want bij filterkoffie denken veel mensen aan hoe we thuis met een koffiezetapparaat en een bruin filter een pot koffie zetten. ,,Terwijl er heel veel manieren zijn, ook handmatig. Uiteindelijk zorgt een combinatie van heel veel factoren voor de beste koffie’’, vertelt de Zwollenaar in zijn espressozaak Maling. ,,Ik heb filterkoffie altijd interessant gevonden. Als het lekker is, is het echt heel lekker. Is het net verkeerd gezet, dan vind ik het al heel gauw niet meer lekker. Bij een espresso heb je een iets ruimere marge. En het voordeel is daar dat er een machine achter zit. Bij filterkoffie zit er een mens achter en spelen menselijke factoren meer een rol.’’