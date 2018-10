Sandra Drost (SP) verlaat gemeenteraad Zwolle

Drost is sinds 2014 gemeenteraadslid in Zwolle. Ze profileerde zich vooral op de terreinen WMO, (jeugd)zorg en de aanpak van overlast van hangjongeren in Westenholte. De SP'er laat weten dat ze dit vroegtijdige vertrek uit de Zwolse politiek niet had zien aankomen bij haar kandidaatstelling voor de verkiezingen. ,,Mijn werk, de studie die ik ga volgen en mijn gezin zorgen er samen voor dat ik mijn raadswerk niet kan doen zoals ik vind dat dat hoort." Ze spreekt van een moeilijke beslissing.

Bekend gezicht

Partijleider Brammert Geerling krijgt nu Bert Sluijer naast zich. Een bekend gezicht, want hij was tussen 2014 en 2018 ook al raadslid namens de SP. Door de mokerslag die de socialisten bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen kregen, mocht hij niet terugkeren. De SP hield twee zetels over van de vijf die ze had. Sluijer ging daarop wel door als burgerraadslid. Hij richt zich met name op armoedebestrijding en de Wezo.