Sassendonk krijgt Bourgondische prins Willem

Sinds 1992 is Keijl eigenaar van Keijl Flevo Holland, een multifunctioneel bedrijf op het gebied van onder meer trailers en aanhangers, transport van agrarische producten en verhuizingen. Aan het ondernemerschap ging een pittige studie Logistiek Management in Venlo vooraf. Vooral pittig, naar eigen zeggen, door het vak ‘levensgenieten’ met zijn dispuut Carpe Noctum.

De nieuwe stadsprins woont met vrouw Ileana en vier kinderen in Zwolle. „Ik ben opgegroeid aan de oevers van de IJssel en ik ben een groot fan van Zwolle – en natuurlijk PEC Zwolle”, zegt hij. Zelf rijden op grote trucks is nog steeds een grote hobby van de prins, al kan men hem ook regelmatig voorbij zien schieten op zijn Kawasaki motor.

Bedenktijd

De actieve carnavalsgeschiedenis van deze prins is nog niet groot. Pas in 2017 vierde hij in Sassendonk zijn eerste carnaval, vooral vanwege zijn dochter, die jeugdadjudant werd van Jeugdhoogheid Indy. Vol overgave stort hij zich sindsdien de volle 5 dagen en nachten in het carnavalsgedruis. Ook speelde hij de afgelopen jaren een actieve rol bij het vernieuwen en bouwen van de Hof-carnavalspraalwagen van de Eileuvers.

Kaasjes

Als adjudanten heeft de prins het duo Boursin en Paturain aan gesteld. Geheel in lijn met zijn levensmotto C’est la Vie (wat het leven u brengt, wat het leven u biedt). „In Sassendonk breng ik het leven als een God in Frankrijk”, aldus de kersverse prins. Vandaar die Franse kaasjes. Adjudant Boursin heet in het dagelijks leven Jan Knol en geeft als zodanig leiding aan zijn eigen taxibedrijf. Adjudant Paturain wordt ook wel Jaco Zwiggelaar genoemd. Hij heeft het van zijn broer, die in 2008 adjudant was van Prins HePpie. Jaco kan men ook tegenkomen als sales- en logistiek medewerker van Techniparts in Wezep.