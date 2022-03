Sassenpoort in Zwolle krijgt metamorfose: ‘We zijn een randverschijnsel in de stad’

Bekend kantoorge­bouw langs A28 onderging metamorfo­se: 'De standaard is hoger, dat zie je allemaal terug’

Kantorencomplex The Mayor – een stukje van de skyline van Zwolle, vol in de schijnwerpers van de A28 – is na een metamorfose weer ‘op stand’ en ‘klaar voor de toekomst’. Burgemeester Peter Snijders knipt vandaag het lint door. En dat is nog maar het begin van vernieuwing van de Zwolse kantorenmarkt, die volgens vastgoedadviseur CBRE ‘model kan staan voor andere regionale steden’ zoals Apeldoorn en Deventer.

