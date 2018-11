Sassenpoort tijdelijk oranje: actie tegen huiselijk geweld

Zwolle haakt daarmee aan bij de internationale campagne Orange The World, die de Verenigde Naties in 2014 is begonnen. Zelfs het Binnenhof in Den Haag verandert voor de gelegenheid even van kleur, vertelt Roeli Pot. Zij is presidente van Zonta Zwolle, een serviceclub van zelfstandige vrouwen met veelal een leidinggevende positie. ,,Het is voor eerst dat we dit in Zwolle doen. Gelukkig wil de gemeente graag meewerken. We hadden eerst bedacht om De Peperbus oranje uit te lichten, maar dat lag allemaal iets ingewikkelder. Bij de poort en op het plein is 't relatief eenvoudig te realiseren.”